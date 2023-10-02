Пушистый десант на СВО

Котов и собак, которые «служат» на СВО, севастопольские волонтеры называют пушистым или хвостатым десантом. Как правило животные сами прибиваются к бойцам, но недавно из Севастополя «за ленточку» поехали черно-белый котенок Степан и щенок Эрес.

На передовой вместе с бойцами живут коты и собаки. Для участников СВО они — живые талисманы и самое лучшее средство от стресса. Но животные не бездельничают: коты ловят крыс, а псы, например, помогают искать людей. Чаще всего звери просто приходят к какому-то подразделению, но некоторых привозят специально. Так, клич о том, что на передовую нужны коты-крысоловы и собаки, севастопольские волонтеры бросили в начале сентября. Очень быстро был найден котенок Степан.

Степан, Эрес и Саныч

— Животных, несущих бремя воинской службы в зоне СВО, достаточно много. В каждой роте есть либо кот, либо собака. Пару недель назад бойцы одной из новосформированных рот попросили нас подобрать кота крысолова и щенка и привезти их в Херсонскую область. Стоят они далеко от поселений, поэтому и возникла просьба. Мы особо долго не думали, у одного из наших волонтеров был на прикорме такой котенок, а щенка Эреса выбрали по объявлению. Нужен был крепкий и неприхотливый, — рассказала руководитель волонтерского движения «Защитникам V2022» Любовь Шмиголь.

Степана нашла в лесу около СТ «Балаклавец» студентка-волонтер из Москвы. Девушка вылечила его и попросила пристроить. Фотографии животных сначала отправили бойцам. Те одобрили выбор и пушистый десант отправился из Севастополя в зону СВО вместе с огромным количеством корма. Теперь фотографии Степана шлют уже бойцы. Кот оправдал все надежды и гоняет крыс, а Эрес уже участвовал в спасении имущества при пожаре. Севастопольский пес первым разбудил всех и бойцам удалось спасти большую часть всего имущества. Участники СВО очень довольны и просят у волонтеров еще трех котят.

Кроме того, время от времени военнослужащие присылают севастопольцам фотографии пса Саныча — он на фронте уже давно, служит в служит в восьмом полку, который по указу президента летом стал гвардейским. Саныч немного ревнует к новоприбывшему бойцу Эресу.

— Саныч уже давно обжился, ему тяжелее всех, потому что он почти на первой линии, но тяжело но стойко переносит обстрелы, — говорит Л.Шмиголь.

Фугас и Морпех

Учредитель благотворительного фонда «Добро Мира — волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич регулярно выкладывает в своем телеграмм-канале «Боевые котики» фотографии животных, а также истории о них. Например, волонтер рассказала о фронтовом коте Фугасе, который живет с морпехами в землянке.

«В начале прошлого лета маленький белый комочек с рыжими пятнами, обожженной мордой и поломанным хвостиком, прибился к морпехам. Бойцы оставили котика, подлечили и назвали Муркой. Через несколько дней выяснилось, что Мурка — мальчик, и он получил новое имя — Мур. В итоге такая кличка не прижилась и коту присвоили новое боевое имя – Фугас.

Кот Фугас стал полноправным членом команды. Для кота с большой земли выписывались миски, ошейники, таблетки и витамины, волонтеры присылали игрушки и специальный корм», — рассказала В.Петрусевич.

Теперь Фугас — это здоровый кот с ленцой, равнодушный к обстрелам и взрывам. Как-то, во время вражеских прилетов, кот лежал на теплой броне БТРа, щурился на солнце и только дергал ухом в такт разрывам. При попытке схватить его и эвакуировать в блиндаж, кот сопротивлялся.

В другой части живет кот Морпех. Он переметнулся к новым хозяевам от пограничников. Запрыгнул в машину и уехал на новое место. Теперь благодаря ему палатка бойцов стала объектом зависти всего батальона — единственная, где нет мышей. Свой позывной кот получил за серо-полосатый окрас, похожий на тельняшку. Иногда мышей он приносит в блиндаж и прячет их в бронежилетах, касках или берцах.

Зачастую судьба фронтового кота или собаки заканчивается обретением постоянного дома. Кто-то из тех бойцов, уезжая в отпуск или на лечение, забирает животное насовсем.

Енот из Херсона и гусыня Дрон

Самым необычные питомцы участников СВО — это енот с позывным Херсон и гусь Дрон. Брошенного енота из Херсонского зоопарка подобрали российские десантники. Он сразу же стал интернет-мемом, а потом обзавелся собственным телеграм-каналом «Енот из Херсона» и стал бойцом информационного фронта.

Гусь по кличке Дрон — на самом деле, гусыня. Ее перед Новым годом челябинским бойцам подарили для праздничного стола. Военнослужащие гуся запекать не стали и оставили на боевом посту. Дрон исполняет свою функцию охранника и может «закусать» при попытке проникновения на охраняемую территорию.