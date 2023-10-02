Начался ремонт подземного перехода на ул.Героев Севастополя

Капитальный ремонт будет проводиться с сохранением движения по дороге с интенсивным трафиком, связывающим несколько районов Корабельной стороны (пр.Победы, улиц Горпишенко, Жидилова, Макарова) с центром города.

Подготовительные работы, провели в выходные дни. Улицу Героев Севастополя в районе остановки «Памятник матросу Кошке» сузили, организовали временный наземный пешеходный переход, а для безопасности установили светофор.

В понедельник, 2 октября, люди спешащие на работу, стояли в традиционной на этом месте пробке минут 20. Жители проспекта Победы сообщали в соцсетях, что провели в дорожном заторе около 40 минут.

«По многочисленным жалобам жителей нами было принято решение о проведении капитального ремонта. В прошлом году мы завершили проектирование и получили положительное заключение госэкспертизы. На сегодняшний день контракт заключен, подрядная организация вышла на объект», — сообщил замдиректора департамента транспорта Николай Максимов.

Согласно техническому заданию в подземном пешеходном переходе восстановят несущие железобетонные конструкции, заменят лестничные сходы с устройством противоскользящих элементов, полностью переустроят входные группы, обустроив навес из поликарбоната, заменят пол и стены тоннельной части с укладкой декоративного камня из натурального гранита. Также будет обеспечен ливневый водоотвод, освещение и установлено видеонаблюдение. Для маломобильных групп населения будут предусмотрены лифты с обеих сторон от дороги.

По госконтракту завершить работы должны до ноября 2024 года, однако подрядная организация обещает успеть к лету — до начала туристического сезона. Стоимость работ 292 млн рублей.

Подземный переход на остановке «Памятник матросу Кошке» был построен в 1980 году при участии Севморзавода, одна из проходных которого находится неподалеку.