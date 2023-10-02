На пляже продавали суррогат

Вместо вина в павильоне на пляже «Омега» продавалась изготовленная кустарным способом спиртосодержащая жидкость. Выпив такой алкоголь, люди могли умереть.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному дело в отношении 32-летнего уроженца Азербайджана. Он торговал суррогатным алкоголем, которое в магазине выдавалось за вино. Во время обысков полицейские изъяли около семи литров такой продукции. В соответствии с заключением эксперта ее употребление является вредным для здоровья человека и может привести к летальному исходу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Прокуратура направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу.