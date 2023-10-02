Юнармейцам рассказали о событиях на Донбассе

Мероприятие организовал севастопольский филиал фонда «Защитники Отечества» в честь первой годовщины воссоединения новых регионов с Россией. Юнармейцы пообщались с участниками СВО и посмотрели документальный фильм о событиях на Донбассе.

В кинотеатре «Москва» в Севастополе прошла необычная встреча. Три фронтовика рассказали школьникам — участникам Юнармейского движения и Молодой гвардии «Единой России», почему они приняли решение воевать. А также о том, что на самом деле сейчас происходит в зоне СВО.

— Самая дорогая для меня медаль «За взятие Донецкого аэропорта». Мы туда практически зашли первые. Там был кошмар, конечно, — рассказал бывший сотрудник севастопольского «Беркута», участник СВО Владимир Шелест.

Как и многие фронтовики, В.Шелест говорил кратко и только по делу. В 2014 году он уехал добровольцем на Донбасс, командовал отдельной ротой особого назначения ГУР ДНР. Лично сбил штурмовик ВСУ над Краснодоном. Был ранен и контужен при обороне Донецкого аэропорта. С началом СВО вернулся в ДНР вместе с подразделением «Барс», но уже в мае 2022 года снова получил тяжелое ранение.

— Скоро я уезжаю на реабилитацию, как только восстановлюсь, сразу поеду на фронт, — заявил В.Шелест.

Другие ветераны — командир Дмитровского сводного гарнизона Донецкой области Дмитрий Жуков и командир второй разведгруппы добровольческого соединения отдельной штурмовой бригады «Ветераны» Дмитрий Кондратьев также были немногословны. По словам Д.Кондратьева, его глубоко тронул момент получения гуманитарной помощи из Севастополя, в которой были пачки детских писем.

— Самое тяжелое было смотреть на детей Донбасса. Когда мы стояли в Ясиноватой, дети вышли из подвалов — грязные, истощенные. Моя старшая дочь была в школе, когда ее накрыло стеклами от взрывной волны. Это больно. Были прилеты непосредственно на территорию учебных заведений, разрывались мины, — рассказал ветеран.

Д.Жуков родился и жил в Киеве. В 2014 году приехал в Крым, вступил в ополчение и отправился защищать Славянск. Он уверен, что воссоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией имеет большое значение в первую очередь для самих жителей этих регионов.

— С 2010 года в Киеве уже было около 10-15 нападений в год на строящиеся храмы. В принципе, этому никто не препятствовал, кроме нашей команды. А потом нападений стало все больше. В 2014 году мы у националистов были в черных списках, — сообщил Д.Жуков.

Невидимые республики

Школьникам на большом экране показали короткометражный документальный фильм «Невидимые республики». Его автор — заместитель руководителя регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Екатерина Шадрина. Она много лет работала журналистом, в том числе, на телеканале СТВ.

— Я переживала за Донбасс с 2014 года. Для меня эта история как основополагающие ценности — про правду, про справедливость, про защиту своих. У меня бабушка жила в блокадном Ленинграде, дед прошел всю войну. Когда попирают правду, когда обижают слабых, я не могу оставаться в стороне. Я постоянно общалась как журналист и с беженцами, и с волонтерами, я поняла, что мне нужно об этом говорить. Слишком много фейков, кривотолков, украинские коллеги слишком много и цинично врут, — говорит Е.Шадрина.

Работа над фильмом длилась четыре месяца – Е.Шадрина сняла его за свои личные средства. В нем беженцы с Донбасса искренне рассказывают о том, что они пережили. Некоторых из них — совсем юные, но из-за войны им слишком рано пришлось повзрослеть. Кроме того, режиссер записала интервью с Владимиром Киреевым — участником Русской весны. Во время событий на Майдане он приезжал в Киев, чтобы противостоять нацистам. Кроме того, в картине показано много кадров из хроники: обстрелов, разрушенных домов, бесчинств на Майдане.

Фильм «Невидимые республики» побывал на фестивалях «Россия» и «Победили вместе», его показал региональный телеканал СТВ и федеральный «Первый национальный канал». Также его можно посмотреть в социальной сети ВКонтакте.

— Основная миссия фильма — образовательная. Я хочу, чтобы его увидели старшие школьники, чтобы знали правду — это же важно. Сейчас я уже сняла новый фильм о том, почему Крым и Севастополь приняли решение воссоединиться с Россией и здесь мне больше важна идеологическая составляющая. Мы рассказываем о том, как действовала украинская пропаганда, — говорит Е.Шадрина.