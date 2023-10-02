Граждане Украины могут въезжать в Россию по внутренним паспортам

Текст документа 29 сентября опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указом, в частности, устанавливается перечень документов для въезда и выезда: паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический паспорт, служебный паспорт, свидетельство о рождении (для детей в возрасте до 16 лет); паспорт гражданина Украины для выезда за границу законного представителя несовершеннолетнего гражданина, в который внесена информация о ребенке (для выезда несовершеннолетних граждан Украины в сопровождении таких представителей); удостоверение личности моряка (при наличии судовой роли или выписки из нее); удостоверение личности на возвращение на Украину (только для возвращения на Украину); удостоверение члена экипажа воздушного судна.

Согласно указу, граждане Украины смогут въехать в Российскую Федерацию с территории Украины по названным документам даже если срок их действия истек.