Городскую систему отопления продолжают модернизировать

Корабельную сторону, получающую сейчас тепло от Севастопольской ТЭЦ, переводят на отопление модульными котельными.

В сентябре ГУП «Севтеплоэнерго» подписало 11 контрактов с московской компания ООО «Кирсан-Капитал» на выполнение проектных и изыскательских работ по переводу тепловой нагрузки с тепловых пунктов Севастопольской ТЭЦ на новые блочно-модульные газовые котельные по улицам Паршина, 2а, Менжинского, 5, Механизаторов, 11а, Жидилова, 30, Мельника, 9а, пр.Победы, 6а, 13, 23а, 66а. Все указанные котельные обеспечивают теплоснабжение потребителям в Нахимовском муниципальном округе.

Согласно документации подрядчик должен выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и получить на нее государственную экспертизу. Кроме этого в рамках подготовительной работы были проведены государственные историко-культурные экспертизы: объекты реконструкции к объектам культурного наследия не относятся.

Общая стоимость 11 контрактов — 135,8 млн рублей. Авансом подрядчик уже получил половину от общей стоимости работ.

Предполагаемые сроки строительства блочно-модульных котельных по выполненным проектам — 2023-24 годы. Их общая стоимость оценивается приблизительно в 1,87 млрд рублей. Реконструкция системы отопления в Севастополе проходит в рамках госпрограммы «Социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя» и финансируется из федерального бюджета.

Севастопольская ТЭЦ введена в эксплуатацию в январе 1937 года. В годы Великой Отечественной войны электростанция была разрушена, оборудование вывезено в Германию. После освобождения Севастополя от оккупации немецких войск, ТЭЦ с 1944-го по 1951 год была восстановлена и возобновила энергоснабжение жизненно важных объектов города, Черноморского флота и городов Крыма.

С 2003 по 2019 год этот имущественный комплекс арендовало ООО «СГС ПЛЮС». Микрорайоны, которые обслуживала ТЭЦ, круглосуточно получали горячую воду, тогда как в остальном Севастополе централизованная подача горячей воды отсутствовала.

Со 2 июня 2019 года Севастопольская ТЭЦ находится в эксплуатации государственного унитарного предприятия «Севтеплоэнерго».