Выращивал на кухне наркотические грибы

Силовики задержали 28-летнего севастопольца, который у себя дома выращивал псилоцибиновые грибы для продажи.

Посадочный материал шляпочных грибов, запрещенных к возделыванию, наркоаграрий приобрел в интернете. На кухне своей квартиры создал им все необходимые условия. Урожай грибов он срезал и высушивал для дальнейшего сбыта, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли четыре грибницы, в которых росли 136 грибов, содержащих наркотическое средство псилоцин, а также высушенные грибы.

Задерживали наркоагрария сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Севастополю при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром».

В отношении задержанного были возбуждены уголовные дела «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и частей растений, содержащих наркотические средства, совершенный в значительном размере» и «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства». Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Действие псилоцибина сходно с действием ЛСД. Симптомы — эйфория, бред, ощущение искажения пространства и времени, нарушение восприятия скорости, освещенности и цвета, галлюцинации.