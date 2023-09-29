В музее школы открыли две «Парты Героя»

Мероприятие состоялось в рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память». сообщила пресс-служба севастопольского отделения партии.

На открытии «Парт Героя» присутствовали семьи воинов, депутаты заксобрания, представители органов исполнительной власти, учащиеся и руководство школы.

Ученики кадетских классов, носящих имена погибших бойцов, прочли стихотворения о Родине. Депутаты, обращаясь к собравшимся, подчеркнули, что память о подвиге солдат навсегда останется среди нас.

«Раньше детям было сложно воспринимать героев как реальных людей. Сейчас героями становятся те, кто жили рядом с нами. Садясь за эту парту, дети понимают, что герои — обыкновенные люди, но в сложных обстоятельствах они не позволили себе струсить и быть слабыми, а значит, это под силу каждому», — сказала депутат заксобрания Татьяна Щербакова.

М.Кулик, старший мичман, старший техник радиотехнической роты, выполнял боевые задачи на острове Змеином. Он входил в состав группы, которая брала остров, и погиб от вражеской бомбы.

Д.Белоусов, водитель разведывательного батальона 810-й гвардейской бригады морской пехоты, участвовал в боях за Мариуполь. Его БТР принял на себя вражеский удар, что спасло всю колонну боевых товарищей. Дмитрий Владиславович погиб, спасая товарища из горящей машины.