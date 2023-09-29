В Доме-музее Севастопольского подполья – День открытых дверей

День открытых дверей приурочили к 56 годовщине открытия музея. По этому случаю севастопольцев и гостей города приглашают осмотреть музейную экспозицию в сопровождении экскурсоводов.

К этой очередной знаковой дате сотрудники музея приготовили специальную программу. Частью ее станет информация о создании музея, с напоминанием, что Дом-музей – один из немногих мемориальных музеев, посвященных подполью в годы Великой Отечественной войны. Первая музейная экспозиция была подготовлена в 1967 году научными сотрудниками Музея героической обороны и освобождения Севастополя, автор проекта — художник-оформитель В.Ногин.

В 1983 году к 200-летию основания Севастополя была проведена первая реэкспозиция музея, частично восстановлена историческая обстановка жилой комнату дома.

В апреле 2001 года в Доме-музее Севастопольских подпольщиков открылась новая экспозиция, которая включила указы, распоряжения, объявления германских оккупационных властей, орудия пыток, предметы, найденные на местах массовых расстрелов, поведают о самом трагическом времени в жизни города – периоде оккупации 1942-1944 гг.

Сегодня в экспозиции музея –фотографии, документы, реликвии, предсмертные записки участников подполья из вражеских застенков.

Главными объектами рассказа и показа является сама обстановка дома – в годы фашистской оккупации там располагались штаб подполья, типография, тайники с оружием.

Отдельную выставку разместили во дворе дома-музея, она рассказывает о деятельности партизанских отрядов на территории Севастополя.

День открытых дверей – 4 октября с 13.30 до 18.00.