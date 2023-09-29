Управляющие компании обязаны отчитываться перед собственниками жилья

Об этом «Севастопольской газете» напомнил и.о.заместителя губернатора Евгений Горлов. Таким образом он отреагировал на жалобы некоторых жильцов о невозможности ознакомиться с годовым отчетом по расходованию средств по конкретному многоквартирному дому, даже после настоятельных просьб такого характера, некоторые управляющие компании по разными предлогами отказывают в ознакомлении.

– Каждая управляющая компания, которая собирает с собственников жилья средства утвержденного тарифа, обязана предоставлять отчет, – сказал Е.Горлов.

По его словам, механизм принятия решения по каждому дому таков: рекомендации, какому дому, что нужно делать в первую очередь, выдает управляющая компания, она же инициирует собственников, в том числе по перераспределению имеющихся средств, если возникают приоритетные задачи. Окончательное же решение утверждается протоколом общего собрания дома.

– Таким образом, работы выполняются только на основании поручений жильцов. После производства работ сделанное должно быть зафиксировано актом, в который включаются понесенные затраты, а также стоимость закупленного материала. Все это должно быть завизировано представителем домового комитета, после чего следует отчет о потраченных средствах перед всеми собственниками, как в очной, так и в заочной форме, – пояснил и.о.замгубернатора.

Он также сообщил, что УК обязаны публиковать такую информацию в чатах или на публичных сайтах таким образом, чтобы любой житель дома имел возможность ознакомиться с такой информацией.

– Если УК такой информации не предоставляет, материалы отправляются в Государственный жилищный надзор. Им поставлена задача детально проверять все документы, включая подлинность протоколов общих собраний и подписей проголосовавших. Если какое-то УК не отчиталась таким образом, мы их понудим это сделать, – пообещал Е.Горлов.