«Цифровой двойник» Севастополя поможет управлять приморской территорией

О сути проекта «Севастопольской газете» рассказал ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Региональные климатические системы», кандидат физико-математических наук Владислав Евстигнеев.

Речь идет о создании тематических цифровых моделей местности Севастопольского региона, для объективной оценки рисков природного и техногенного происхождения. Для СевГУ этот проект является стратегическим и выполняется в рамках государственной программы «Приоритет-2030».

Фактически, это означает развертывание в Севастополе и его окрестностях сети измерительных комплексов, которые в реальном времени собирают информацию о погодных изменениях, волнении моря, состоянии воды, воздуха и т. д. Такой мониторинг поможет региональным властям прогнозировать развитие сельскохозяйственной отрасли, а также даст возможность просчитать риски потенциальных природных и техногенных катастроф.

По оценке В.Евстигнеева, проект довольно амбициозен.

– В своей основе цифровой двойник должен опираться на плотную сеть мониторинга территории, особенно, если есть сложные физико-географические условия. Некие существующие стандартные подходы недостаточны для того, чтобы абсолютно точно давать информацию по районам нашего города. Соответственно, если мы будем иметь развернутую сеть мониторинга, то сможем справляться с этими задачами и открывать для себя перспективу полуавтоматизированного управления объектами и территориями, – пояснил ученый.

Он также отметил, что сейчас перед его лабораторией стоит задача научиться воспроизводить эти самые приморские территории.

– Изменяя виртуальное пространство и проигрывая различные сценарии функционирования конкретного объекта во времени, например, на десятки лет вперед, возможно выработать способы и методы управления ими. Сейчас наша программа больше ориентирована на погодно-климатические и экологические риски, – продолжил он.

В настоящее время в лаборатории занимаются созданием платформы цифровой трансформации экологии и природопользования, технологического базиса, куда входят приборы измерения, модели, построение систем поддержки и принятия решений.

– Это сложный технологический комплекс, который, как ни странно, важен для государства в целом, а не только для нашего города, – прокомментировал В.Евстигнеев.

Проект должен быть реализован до 2030 года.