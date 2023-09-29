Телевизионные помехи в Севастополе продлятся до 21 октября

В течение месяца, начиная с 28 сентября, в Севастополе возможны помехи в приеме телевизионных сигналов в период с 10.52 до 12.42.

В ближайший месяц над городом будет наблюдаться осенняя солнечная интерференция. В связи с чем радиоволны Солнца будут заглушать телевизионный сигнал.

Помехи могут длиться от нескольких секунд до нескольких минут. Качество изображение на телевизионных приемниках может пропадать на некоторое время в период с 10.52 до 12.42, когда Солнце в зените, сообщает пресс-службе правительства города.

В указанный период солнце перемещается из Северного в Южное полушарие и может находиться на одной линии со спутниками связи и приемными станциями на Земле. Такое расположение светила на непродолжительное время ухудшает прием сигнала.