Севастополь оказался в аутсайдерах по уровню зарплат

Опубликован рейтинг российских городов по уровню зарплат за первое полугодие 2023 года, подготовленный специалистами РИА Новости.

Согласно данным аналитиков, среднемесячная чистая зарплата в Севастополе в первой половине этого года составила 47,3 тысячи рублей, увеличившись за год на 10,9%. Эксперты указывают, что средняя зарплата севастопольца в 2,35 раза больше стоимости фиксированного потребительского набора, в состав которого входит порядка 72 продовольственных и непродовольственных товара и 12 услуг.

Симферополь находится в рейтинге на 79 месте с зарплатой в 49,1 тысяч рублей, это в 2,49 раза больше стоимости потребнабора. Ростов-на-Дону на 49 месте — 58,5 тысяч рублей (2,92), Краснодар — на 40-м со среднемесячной зарплатой 63,2 тысяч рублей (3,03).

Лидерами рейтинга стали Новый Уренгой, где средняя зарплата составляет 142,6 тысячи рублей (6), Салехард с зарплатой в 127,2 тысячи (5,35) и Москва — 137,7 тысячи (4,78).

В аутсайдерах — Грозный — 40 тысяч рублей, что в 2,1 раза больше стоимости потребнабора, Элиста — 37,9 тысячи (2,03) и Нальчик — 38,1 тысячи (1,97).

Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитывались экспертами на основе муниципальной статистики за январь-июнь 2023 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из базы Росстата по регионам. В исследование включены 100 городов — административные центры субъектов Федерации, а также другие крупнейшие города России.