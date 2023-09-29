Российские метеостанции нужны мировому сообществу

Она выступила 29 сентября перед студентами СевГУ с лекцией о современных методах мониторинга климатических изменений и значимых для планеты атмосферных явлениях. Организатором выступления стали Российское общество «Знание» и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. После лекции И.Репина ответила на вопросы аудитории.

Так, она отметила, что для того, чтобы прогнозировать погоду, необходимы данные, которые собираются со всех метеостанций мира.

В сложившейся геополитической обстановке Россию пытались исключить из общемировой системы мониторинга климата, но сейчас «мы вернулись».

— Прогноз погоды — сложный и наукоемкий процесс, а не гадание на кофейной гуще, погодных приметах и так далее. Для многих это не самый очевидный факт. Тем не менее, для современных прогнозов используются самые мощные вычислительные системы, огромная сеть наблюдательных пунктов, десятки спутников и прочих технических достижений современной науки, — напомнила И.Репина.

По ее словам, притом, что большая часть данных поступает с иностранных спутников и иностранных миссий, отказаться от данных, которые поступают с территории России, составляющей одну девятую часть суши, невозможно.

— У нас сейчас пытаются сделать собственную систему спутников, но все равно нельзя быть вычеркнутым из всего мирового пространства. Наши станции тоже нужны мировому сообществу, — сказала И.Репина.

При этом она подчеркнула, что в России есть своя климатическая модель, и она неплохая.