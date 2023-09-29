Проектируют новую железнодорожную ветку из Крыма в Ростов-на-Дону

В России начали проектирование новой железнодорожной ветки, которая соединит Крым по побережью Азовского моря с Ростовской областью через Запорожскую область и Донецкую Народную Республику.

Об этом сообщил журналистам министр экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов в рамках Азовского экологического форума, проходившего в Бердянске.

«На текущий момент эта ветка проектируется. Она свяжет между собой Мелитопольский узел, Бердянск с выходом на Ростов», — сказал Ю.Гуськов, отвечая на вопрос ТАСС. Он уточнил, что предпроектные работы завершены.

В июне заместитель главы правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко сообщил, что по этому железнодорожному пути проводятся предпроектные изыскания. Проект реализует предприятие «Железные дороги Новороссии». Новая железная дорога пройдет почти также, как и «Таврида-2» — проектируемая автотрасса из Крыма в Ростов–на-Дону вдоль побережья Азовского моря.

31 мая 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия «Железные дороги Новороссии», которое объединит железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

В настоящее время железнодорожный путь из Крыма на материковую часть России проходит по Крымскому мосту, который уже дважды страдал от террористических атак.