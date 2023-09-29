Проектировать водопровод на мысе Фиолент будут еще три года

Новым подрядчиком на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству водопровода на Фиоленте назначена компания «Антей-Стройинвест». Разработать проект специалисты должны к концу 2026 года.

Единая дирекция капитального строительства Севастополя 21 сентября подписала дополнительное соглашение к контракту на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства водопроводных сетей на мысе Фиолент. Информация об этом размещена на сайте правительства города. Новым разработчиком назначено ООО «Антей-Стройинвест». Сроки проектирования изменены: завершение проектных работ с конца 2023 года отложено аж до декабря 2026 года. Цена контракта составляет 56,5 млн рублей. Аванс в размере половины стоимости работ — 28,2 млн рублей уже выплачен подрядчику.

Согласно техническому заданию, протяженность сетей межпоселкового фиолентовского водопровода — 20 километров, средний объем водоснабжения — пять тысяч кубометров в сутки. Водопровод должен быть выполнен из стальных труб «с весьма усиленной изоляцией с внутренним и наружным антикоррозийным покрытием». Трубы проложат под землей, ниже глубины промерзания.

Изначально контракт на 40,5 млн рублей был подписан в начале 2023 года с ООО «Симинжгаз» со сроком выполнения проектно-изыскательских работ до 30 ноября 2023 года. Но с работами подрядчик не справился, контракт расторгли.

По информации, размещенной еще в 2021 году на инвестиционном портале правительства Севастополя, сроки строительства водопровода на мысе Фиолента, ведущегося в рамках госпрограммы «Социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя», —2023-2025 годы. Стоимость работ оценивается в 534,3 миллиона рублей.