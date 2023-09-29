Принят закон о сохранении памятников Великой Отечественной войны

Историко-культурная экспертиза не понадобится. Для ремонта памятников можно будет нанять обычных рабочих.

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении поправки в федеральные законы «Об объектах культурного наследия...» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Согласно закону Минкультом РФ будет утвержден реестр памятников Великой Отечественной войны, а муниципалитетам, на чьей территории такие памятники находятся, станет проще за ними ухаживать.

О текущем ремонте достаточно будет уведомить местные органы охраны объектов культурного наследия. Историко-культурная экспертиза больше не понадобится, и можно будет нанять обычных рабочих. Это упростит и удешевит ремонт.

По словам авторов закона, документ направлен прежде всего на то, чтобы наши муниципалитеты, на территории которых находится большинство таких памятников, не затрачивали лишние средства — а у них этих средств нет — на то, чтобы ремонтировать эти святые для каждого жителя объекты, — сообщает пресс-служба Государственной думы.

Важно, что к памятникам Великой Отечественной войны также отнесут захоронения воинов с надгробиями, стелами, обелисками и ограждениями.

В Севастополе более двух тысяч памятников, в том числе 394 памятника периода Великой Отечественной войны, 24 братских кладбища, 45 братских могил, 671 захоронение периода Крымской войны, 37 индивидуальных захоронений за пределами некрополей, 14 могил воинов интернационалистов. Многие из них до сих пор остаются бесхозными и находятся в удручающем состоянии.