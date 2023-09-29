Поддержат предпринимателей, которые возьмут на работу участников СВО

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о поддержке предпринимателей, которые трудоустраивают участников СВО. Компаниям присвоят статус социальных предприятий, они смогут получать различные льготы.

«Участники СВО должны быть уверены, что, вернувшись с фронта, смогут найти достойную работу, обеспечить свою семью, быть востребованными», — заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Согласно законопроекту, малому и среднему бизнесу, который трудоустроит участников СВО и ветеранов боевых действий, присвоят статус социального предприятия. Предприниматели смогут получать различные государственные льготы. Это гранты, аренда недвижимости на льготных условиях, информационная поддержка, помощь в поиске новых партнеров и многие другие инструменты развития бизнеса.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что «механизмы возвращения участников СВО к мирной жизни предполагают, в числе прочего, обеспечение возможности трудоустройства после возвращения из зоны СВО, смены сферы деятельности, профессии, — возможности полноценной самореализации».

Предположительно, в случае принятия новый закон будет способствовать общему увеличению занятости, а, следовательно, увеличению поступлений в бюджет.