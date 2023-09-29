Оформление лицензий и разрешений сделают еще быстрее и удобнее

Правительство РФ собирается еще более ускорить процедуру получения разрешительных документов для ведения бизнеса, которая уже сейчас значительно ускорена.

Заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко доложил Владимиру Путину о результатах реализации проекта по оптимизации выдачи лицензий и разрешений в ходе совещания у Президента с членами Правительства.

Вице-премьер отметил, что все востребованные виды лицензий и разрешений доступны на портале госуслуг в упрощенном виде. Получить разрешительный документ предприниматель может через специальный сервис на портале госуслуг. Для этого ему необходимо заполнить минимальное количество полей. Простой порядок действий позволяет использовать сервис интуитивно, без приобретения особых навыков.

Всего в результате реализации проекта было оптимизировано получение 423 разрешений, в том числе 51 лицензии.

«Мы не меняли требования и не сокращали их, только упростили саму процедуру, проанализировали, какие документы должен предоставить предприниматель. Часть бумаг уже есть у государства, бизнесу не нужно подавать их повторно. Параллельно мы оцифровали процедуру и нормативно сократили сроки», — сообщил Д.Григоренко.

За счет автоматизации процедуры количество документов на получение лицензий сократилось в два раза — с 10 до пяти документов в среднем. Решение о выдаче лицензии теперь принимается в три раза быстрее — за 15 рабочих дней вместо 45.

Для оформления разрешений требуется в полтора раза меньше документов. Их количество сократилось с восьми до пяти в среднем. Срок получения госуслуги уменьшился почти в два раза — до 23 рабочих дней вместо 43.

Д.Григоренко также подчеркнул, что предполагается ускорить процедуру получения разрешительных документов. При этом снизится и количество документов, предоставляемых бизнесом. В планах — возможность проактивного автопродления для действующих лицензий и разрешений при условии, что бизнес соответствует всем регуляторным требованиям.

Проект по оптимизации лицензий и разрешений стартовал в 2021 году. Его цель в том, чтобы сделать процедуру удобной, быстрой и прозрачной для предпринимателя, не изменив при этом регуляторных требований. Ежегодно в России выдается более миллиона разрешений. Из них на лицензии приходится не более 5%.