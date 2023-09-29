Обещают компенсацию за поврежденное в результате обстрелов имущество

В Севастополе создается специальная комиссия, которая будет определять размер компенсаций за имущество, поврежденное в результате обстрелов ВСУ. Выплаты смогут получить как собственники квартир и домов, так и те, у кого заключен договор соцнайма.

Губернатор Севастополя подписал распоряжение о создании комиссии «по определению размера финансовой помощи физическим лицам, имущество которых пострадало в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины или в результате действий террористической направленности» в период проведения СВО. Известно, что в комиссию войдут представители управляющих компаний, департаментов капстроительства и городского хозяйства.

Ущерб будут фиксировать муниципальные комиссии. После чего акты осмотра в течение одного рабочего дня должны быть переданы в городскую комиссию, которая и определит размер выплат.

Согласно распоряжению, также предусматриваются компенсации за полностью или частично утраченное имущество первой необходимости. К нему относятся: холодильник, газовая плита или электроплита, кровать или диван, водонагреватель, отопительный котел, телевизор.