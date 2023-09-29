Начали проектирование экотехнопарка «Коралл»

На разработку проекта по строительству экотехнопарка «Коралл» выделили более 70 миллионов рублей. Само строительство на территории мусорного полигона в Первомайской балке запланировано на 2023-2030 годы.

Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства подписало контракт с московской публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству Севастопольского экотехнопарка по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 250 тысяч тонн в год. Стоимость контракта 71 млн рублей. Аванс в размере 35 млн рублей подрядчику уже выплачен.

За эти деньги до 30 сентября следующего года должна быть подготовлена документация, на основании которой мусорный полигон в Первомайской балке преобразуют в практически безотходный экотехнопарк.

В контракте сказано, что разработчики должны предусмотреть строительство административно-бытового корпуса со вспомогательными сооружениями; мусоросборочный комплекс, включающий предварительную сортировку отходов с выделением фракций металла, стекла, опасных отходов; основную сортировку ТКО; площадки для подготовки и хранения побочной продукции, вторичных ресурсов и для разбора крупногабаритных отходов; предусмотреть сортировку строительных отходов, складской комплекс готовой продукции, вспомогательную площадку, пожарные резервуары с насосной станцией, ограждение и охранные системы, внутриплощадочные инженерные сети и подъезды, благоустройство территории.

Напомним, что в мае 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме между Российским экологическим оператором (РЭО) и правительством Севастополя было подписано соглашение о сотрудничестве. Оно предполагало создание перспективных объектов в сфере обращения с ТКО на основе концессионного соглашения. В рамках соглашения РЭО должно подготовить проекты к финансированию, в том числе за счет средств, полученных от выпуска облигаций этой публично-правовой компании (ППК). Общий объем инвестиций тогда оценивался в 2,2 млрд рублей.

Уже в августе того же года власти Севастополя изыскали средства на проектные работы на строительство севастопольского экотехнопарка. Деньги, которые ранее были отпущены на благоустройство внутригородских территорий, а именно 52,5 млн рублей направили на проектирование нового объекта. Экотехнопарк назвали «Коралл».

В феврале нынешнего года на сайте правительства был опубликован перечень объектов, в отношении которых в текущем году планируется заключение концессионных соглашений. В нем значился — экотехнопарк по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Предварительная стоимость строительства оценивалась в 3,5 млрд рублей.