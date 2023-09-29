Наблюдаем последнее суперлуние года

Луна приблизилась к Земле на расстояние почти до 360 тысяч километров и над горизонтом будет казаться огромной.

В пятницу 29 сентября севастопольцы смогут наблюдать полнолуние, которое завершит серию из четырех суперлуний подряд в этом году — 3 июля, 1 и 31 августа и 29 сентября.

По данным Московского планетария, максимальная фаза полнолуния приходится на 12.58 по московскому времени 29 сентября. В этот момент Луна будет находиться на расстоянии 359 910 км от Земли.

Ночью одновременно с земным спутником на небе особенно ярко будут светить три планеты — Юпитер, Сатурн и Меркурий.

Суперлунием называют феномен, когда ночное светило оказывается на самой близкой точке к орбите Земли, поэтому на тёмном небе выглядит не только ярко, но и больше.

В моменты, когда лунный диск находится низко над горизонтом, Луна кажется в несколько раз больше чем, когда находится высоко в небе (около зенита). Такой эффект — оптическая иллюзия, которая называется «лунной иллюзией». В действительности, угловой размер Луны не зависит от ее высоты над горизонтом. Это можно проверить, сравнив на фотографиях диски Луны на горизонте и около зенита.

Необычное полнолуние

У астрономов нет термина «суперлуние», его придумали астрологи, подхватили журналисты, и оно так всем понравилось, что если видим огромную полную Луну, особенно у горизонта, — значит это с ней «суперлуние» случилось!

«Суперлуние» или лучше сказать «суперполнолуние» и повышенный интерес к нему подогреваемый журналистами заставил астрономов сформулировать критерии этого явления. Суперлуние — период, на который приходится совпадение полнолуния и максимальной близости Луны к Земле (перигея). Период — до трех дней. Максимально близкое расстояние — ближе 362 тысяч км.

Луна обращается вокруг Земли по эллиптической орбите, делая один оборот за 29,5 суток. Традиционно этот период времени называется лунным месяцем. Вследствие этого, раз в месяц Луна бывает на своей орбите на минимальном расстоянии от Земли — такое положение астрономы называют перигеем, и на максимальном — такое положение называется апогеем. Из-за эллиптической орбиты Луны расстояние между Землей и Луной меняется от 356 410 км до 406 700 км. Среднее расстояние от Земли до Луны 384 400 км. Максимально близкое расстояние от Земли до Луны менее 362 тысяч км.

В течение года Луна каждый месяц, т.е. 12 раз, приближается и удаляется от Земли. Астрономам известно в каком месяце года Луна подошла к Земле ближе всего. В 2023 году это произошло 21 января 2023 года в 23.59 мск, Луна оказалась в перигее на расстоянии 356 569 км.

Во время суперлуния 31 августа 2023 года наименьшее расстояние между Луной и Землей было 357 181 км.