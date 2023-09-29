Мошенники выманили у старика три миллиона, сыграв на его любви к внучке

Телефонные мошенники три раза обманули 92-летнего жителя Севастополя, который чтобы «спасти внучку», отдал преступникам более трех миллионов рублей. За деньгами приходил один и тот же курьер — его удалось задержать.

22-летний житель Краснодарского края нашел в чате популярного мессенджера объявление о работе курьером. Следуя указаниям нанимателя, молодой человек приехал в Севастополь и нанес визит 92-летнему местному жителю. Старику уже заранее позвонили мошенники, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что его внучка стала виновницей ДТП.

Чтобы девушку не привлекли к уголовной ответственности, дед отдал курьеру 800 тысяч рублей. Потерпевший рассказал, что ему позвонил следователь и сказал, что внучка попала в аварию в Новосибирске.

На этом дело не закончилось. Мошенники поняли, что на старике можно еще заработать. Спустя некоторое время они потребовали у него свыше миллиона рублей на операцию внучке, так как она в той самой аварии «сломала ребра». В этот раз уже звонил «сотрудник прокуратуры» из Севастополя, обещая передать деньги лечащему врачу в больницу.

В третий раз аферисты убедили жертву снять со счета свыше миллиона рублей уже «для разоблачения преступников». В общей сложности, житель Севастополя отдал мошенникам 3,1 млн рублей.

Курьера задержали в Евпатории. Он рассказал, что себе оставлял 5% от суммы, а остальное перечислил на счета, которые продиктовали ему кураторы. К тому моменту, когда полицейские поймали молодого человека, он уже успел потратить все деньги на аренду квартиры, всевозможные покупки и развлечения. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.