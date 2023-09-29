Главный вход в Херсонес закрывают на полгода

В связи со строительством историко-археологического парка «Херсонес Таврический» с 6 октября попасть в Херсонес можно будет только через Восточную и Западную входные группы.

Центральная входная группа будет закрыта ориентировочно до марта 2024 года. Улицу Древнюю и Херсонесскую площадь закроют для всех видов транспорта, включая туристические автобусы.

Пропуск верующих в храм Семи Священномучеников Херсонесских будет осуществляться через Восточную входную группу музея-заповедника в соответствии с расписанием богослужений.