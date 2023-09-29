Для обуздания электросамокатчиков разработали дорожную карту

Пьяных на электросамокатах будут штрафовать на 30 тысяч рублей. Такая норма войдет в дорожную карту по безопасному использованию СИМ, которую разработал Минтранс России.

Документ предполагает создание федерального реестра электросамокатов, в котором будет находиться информация как о самих самокатах, так и о пользователях. Отслеживать скорость и маршрут поездки электросамоката можно будет через смартфон с функцией передачи местоположения. Также возможно установить на все самокаты трекеры и устройства, ограничивающие устройства. Вся информация должна передаваться в центры организации дорожного движения, говорится в сообщении Минтранса России.

Также предлагается ужесточить административную ответственность за нарушения ПДД. Законопроектом устанавливаются штрафы за превышение предельно-разрешенной скорости до четырех тысяч рублей, в случае управления электросамокатом в нетрезвом виде пользователю придется заплатить до тридцати тысяч рублей. За создание препятствий для движения других технических средств оштрафуют на одну тысячу рублей, за перевозку на СИМ детей — до пяти тысяч рублей.

Кроме того, будут доработаны правила движения СИМ по пешеходной инфраструктуре, введены дополнительные требования к инфраструктуре для СИМ, обеспечено ведение статистики ДТП с участием СИМ.

«Реализация данных мероприятий позволит полноценно и безопасно интегрировать СИМ в городские транспортные системы. Предложения направлены на согласование в федеральные органы исполнительной власти», – сообщили в Минтрансе.

Разработчики дорожной карты привели в пример европейские города. Например, с 1 сентября 2023 года в Париже запретили давать электросамокаты в аренду, при этом разрешено использование частных. А в Вене, Мадриде, Сеуле и многих других городах на электросамокатах можно передвигаться скоростью не более 25 км/ч.

План реализации рассчитан на 2023-2026 годы. Для поиска и фиксации нарушений будут задействованы системы камер «умного города».