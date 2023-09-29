Будут судить студентов, возивших похищенного человека в багажнике

В Гагаринский районный суд направлено уголовное дело в отношении четырех студентов одного из севастопольских вузов. Они подозреваются в похищении человека и вымогательстве с применением насилия.

По версии следствия, в ночь на 13 марта молодые люди 19-22 лет возле букмекерской конторы по пр.Гагарина назначили встречу своему 32-летнему знакомому, Он пообещал обеспечить крупный выигрыш, но ставка не сработала. Разъяренные студенты потребовали передать им 500 тысяч рублей, установив неустойку в размере 10% от этой суммы за каждую неделю. Также сообщники заставили мужчину под угрозами расправы написать расписку об имеющейся задолженности. После чего насильно упаковали потерпевшего в багажник автомобиля. В районе ул.Горпищенко и Сапун-горы они дважды вытаскивали его из автомобиля и избивали.

Утром жертву привезли в микрофинансовую организацию, чтобы он взял кредит для возврата долга. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, но мужчине удалось отправить супруге сообщение с геолокацией. На место преступления прибыли сотрудники полиции, которые освободили потерпевшего.

«В рамках уголовного дела проведены все необходимые следственные действия, а также свыше 15 экспертиз, подтверждающих причастность молодых людей к совершенным преступлениям», — рассказали в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

В прокуратуре Севастополя дополнили, что в настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Гагаринский районный суд.