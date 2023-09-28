Всех птиц Севастополя собрали в одной книге

Новая книга «Птицы Севастополя» ожидаема специалистами-орнитологами, а также всеми, кто интересуется природой Крыма и Севастополя.

Ее авторы – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела изучения биоразнообразия и экологического мониторинга ФГБН «Карадагская научная станция им.Т.И.Вяземского – природный заповедник РАН» Михаил Бескаравайный и недавно ушедший из жизни севастопольский ученый, старший научный сотрудник Института биологии южных морей РАН Виталий Гирагосов. Новая книга впервые содержит описание 286 видов птиц, которых можно встретить в Севастополе.

Как говорится в предисловии, Севастополь расположен в районе соприкосновения трех физико-географических областей и шести ландшафтных зон Крыма. Потому целью этой работы было обобщение накопленных более, чем за 200 лет данных о птицах региона. Согласно собственным и литературным материалам последних 65 лет (с 1957 по 2023 годы) современная авифауна Севастополя состоит из 268 видов, из которых не менее 101 являются гнездящимися, 150 встречаются в зимнее время, не менее 180 – пролетные (147 – весной и 132 – осенью) и 35 относятся к кочующим в теплое время года.

В книге представлены данные о характере и сроках пребывания, распределении по биотопам и численности этих видов, проанализирован состав орнитокомплексов по сезонам, дана оценка состояния редких видов и роли ООПТ для сохранения орнитологического разнообразия.

Издание иллюстрировано снимками севастопольских фотографов Miss Silvana, Сергея Свирина, Ильи Турбанова, Тихона Синицына, Максима Стефановича, Сергея Шкарупо, Юрия Югансона, Натальи Богач, Лены Гладилиной, Анны Гринченко.

Новое издание предназначено для зоологов, экологов, работников природоохранных учреждений, преподавателей вузов, студентов-биологов.

В книге 182 страницы, она издана в московском издательстве KMK Scientific Press в 2023 году по инициативе Федерального исследовательского центра "Институт биологии Южных морей имени А.О.Ковалевского Российской Академии наук».