В Херсонес приглашают пожилых людей

В Международный день пожилых людей 1 октября в музее-заповеднике Херсонес Таврический проведут «День добра и уважения». Мероприятие предназначено для жителей города и его гостей в возрасте от 60 лет. Будущих посетителей в музее уважительно называют гостями золотого возраста и подготовили для них целую программу.

Так, в 13.00 гости золотого возраста смогут побывать на тематической экскурсии и мастер-классе «Краски. Осень. Херсонес». Те, кто примут участие в мероприятии, узнают о шедеврах русской живописи и тайнах знаменитых художественных полотен.

Они также смогут почувствовать себя художниками, приняв участие в мастер-классе, где попробуют самолично написать этюды с видами древнего города, вдохновившись его красками. Разумеется, при этом предполагается, что участники мастер-класса будут рассуждать о роли духовных и культурных ценностей в жизни человека.

В 15.00 гостей приглашают посетить бесплатный концерт «...Это больше, чем музыка» в исполнении эстрадно-духового оркестра Центра народного творчества.

В Античном театре Херсонеса для людей золотого возраста будет играть профессиональные музыканты и солисты-вокалисты, в исполнении которых прозвучат

популярные классические, маршевые и танцевальные произведения, ретрокомпозиции, мелодии из популярных кинофильмов и многое другое.

Сообщается, что получить бесплатные пригласительные на праздник «День добра и уважения» в музее-заповеднике можно до 30 сентября, позвонив по телефону: +7 918 950-69-16.