В этом году нацпроекты выполняются «более качественно»

По кассовому освоению денежных средств, выделенных на реализацию национальных проектов, Севастополь среди субъектов РФ находится на втором месте, а по уровню контрактования — на третьем.

Согласно отчету замгубернатора Севастополя Марии Литовко, в реализации национальных проектов городу удалось достичь улучшения показателей по сравнению с прошлым годом: уровень контрактования вырос на 5,3% и составил 3,48 млрд руб. (98,9%); кассовое освоение денежных средств на реализацию проектов составляет 2,91 млрд руб. (67,3%), что больше на 20,5% по сравнению с прошлым годом.

«По этим показателям наш регион высоко оценивается в рейтинге Федерального казначейства — по кассовому освоению денежных средств Севастополь находится на втором месте среди субъектов РФ, а по уровню контрактования — на третьем», — заявила замгубернатора Севастополя Мария Литовко.

По ее словам, органы исполнительной власти более качественно реализуют мероприятия по нацпроектам: быстрее закупают оборудование для поликлиник и школ, строят дороги, предоставляют меры поддержки.

Что сделали за полгода

В первом полугодии текущего года в Севастополе осуществлялась реализация 45 региональных проектов по 12 национальным программам. По состоянию на 1 июля в бюджете города на реализацию 23 региональных проектов были предусмотрены средства в размере 3,92 млрд руб. по направлениям: «Демография» — 574,8 млн руб.; «Здравоохранение» — 413,8 млн руб.; «Образование» — 57,9 млн руб.; «Жилье и городская среда» — 188,8 млн руб.; «Безопасные качественные дороги» — 1,87 млрд руб.; «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 206,8 млн руб.; «Культура» — 148,2 млн руб.; «Экология» — 455,5 млн руб.

Контрактование составило 2,81 млрд руб. (95,2% от планового объема), что на три процентных пункта больше, чем на тот же период прошлого года.

Кассовое освоение денежных средств по 23 региональным проектам за первое полугодие — 2,15 млрд руб. (55% от общего объема денежных средств), что на 20,6 процентных пункта больше, чем за полгода в 2022 году: «Демография» — 185,0 млн руб. (32,2% от планового объема финансирования); «Здравоохранение» — 207,2 млн руб. (50,1%); «Образование» — 18,4 млн руб. (31,8%); «Жилье и городская среда» – 173,6 млн руб. (91,9%); «Безопасные качественные дороги» — 1,21млрд руб. (64,5%); «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 187,8 млн руб. (90,8%); «Культура» — 61,6 млн руб. (41,6%). «Экология» — 115,7 млн руб. (25,4%).

Национальный проект «Демография»

Так в рамках нацпроекта возможность экстракорпорального оплодотворения за счет средств обязательного медицинского страхования получили 119 семей (54% от планового значения на 2023 год).

Финансовую поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, получили 1372 семьи (98% от планового значения).

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания — 2% (73% от планового значения); уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тысяч населения соответствующего возраста — 28,3% (62% от плана); охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию — 31,93% (49% от плана); доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением — 71,65% (90% от планового значения показателя на 2023 год).

Доля граждан систематически занимающихся физкультурой и спортом — 47,99% (93% от планового значения); уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями — 58,6% (98% от планового значения).

Показатель регионального проекта «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» на 1 июля составляет 100%. Эти достижения были достигнуты в том числе за счет строительства шести детских садов на 1400 мест. Правда по факту не все эти детские сады сданы в эксплуатацию.

Национальный проект «Здравоохранение»

В рамках реализации проекта «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями» за полгода проведено 372 рентгенэндоваскулярных лечебных вмешательства, что составляет 45,98% от планового значения — 809 единиц.

На приобретение лекарственных препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 2023 году запланировано 40,3 млн руб. За полгода уже приобретено и поставлено лекарств на общую сумму 31,03 млн руб. При этом в апреле финансирование было уменьшено с 40,3 млн руб. до 33,2 млн руб.

Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения — 29,3% (42% от планового значения); доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях — 82% (91% от планового значения).

В рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» за полгода выявлено 1544 единицы злокачественных новообразований на I-II стадиях. Общее число больных со злокачественными новообразованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, составляет 13677 человек, из них 7344 человек — состоящих на учете пять лет и более.

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете пять лет и более, возрастающий — 53,7%, что составляет 96% от планового значения; одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза, убывающий) — 16,9% (114% от планового значения — 19,3%); доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и лечение в текущем году, возрастающий — 59,7% (80% от планового значения); доля злокачественных новообразований, выявленных на I -II стадиях, возрастающий — 66,4% (111% от планового значения).

В рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения» укомплектованность врачами-педиатрами медицинских организаций — 82,7% (103% от планового значения); количество детских поликлиник с созданной современной инфраструктурой — 100% (105% от планового значения).

Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками — 73,99% (117% от планового значения); для достижения планового значения необходимо 402 специалиста, дефицит — 98 человек.

Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, 89% от планового значения показателя на 2022 год. Для достижения целевого показателя необходимо 966 специалиста, дефицит — 347 врача. Средних медицинских работников необходимо 4148 специалиста, дефицит — 942 человека.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги»

Доля дорожной сети города, находящаяся в нормативном состоянии, — 80,84% (101% от планового значения).

Также в рамках заключённого государственного задания и государственных контрактов по обеспечению безопасности дорожного движения за полгода нанесено 663 км горизонтальной дорожной разметки; устранено 7,91 тысяч квадратных метров деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий, выполнен ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий.

Национальный проект «Жилье и городская среда»

В текущем году в рамках реализации регионального проекта запланированы работы по благоустройству семи общественных пространств, заключены государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ: зеленая зона в районе дома по ул.Степаняна, 7; зеленая зона между домами по ул.Маршала Геловани,4 и пр.Генерала Острякова, 87; сквер у школы №41 по ул. Горпищенко; территория в районе церкви в с. Дальнее; сквер Ветеранов в Инкермане; парк 100-летия Качи в Каче; зеленая зона в районе дома по ул.Новикова, 32 в Балаклаве. Срок выполнения работ по контрактам — 1 сентября 2023 года.

Национальный проект «Культура»

В рамках реализации проекта в текущем году запланировано выполнение ряда мероприятий. Капитальный ремонт культурного комплекса «Корабел» (с. Вишневое). Плановый объем финансирования — 87,5 млн руб. Техническая готовность за полгода — 52%. Срок окончания работ — 30 ноября 2023.

Выполнение первой очереди капитального ремонта Андреевского дворца культуры (пос.Солнечный). Плановый объем финансирования — 29,1 млн руб. Техническая готовность — 40%. Срок завершения первой очереди капремонта — 30 ноября 2023, второй очереди — 27 декабря 2024.

Осуществлена поставка мягкой мебели, оборудования и книжных изданий на пять млн руб. в филиал библиотеки №22.

Произведено техническое оснащение Севастопольского художественного музей им. Крошицкого» на 2,7 млн руб.: поставлены программы для ЭВМ АИС «Супербилет», контрольно-кассовой техники, приобретено световое оборудование, фотооборудование, компьютерная техника, проекторы и экран.

В театр им.Луначарского» закуплено световое оборудование на сумму 11,5 млн руб. (плановый объем финансирования — 12,3 млн руб.). В театр танца им.Елизарова поставлены LED экраны и два директ-блока на сумму 8,5 млн руб. В рамках федерального проекта «Культурная среда» завершены работы по капитальному ремонту здания детской музыкальной школы №4. Ремонт обошелся в 51,5 млн руб.