Умер Сергей Кондратевский

26 сентября 2023 года умер предприниматель и общественный деятель Сергей Кондратевский (Шурига), миллионер из 90-х, владелец лопнувшего «Церковного банка», на баснословные проценты от вкладов в котором рассчитывала половина жителей Севастополя.

О кончине 58-летнего С.Кондратевского сообщил в соцсетях бывший глава администрации Севастополя и в некоторое время соратник умершего Иван Ермаков. По его словам, С.Кондратевский оставил заметный след в Севастополе своими делами в становлении предпринимательства и бизнеса. В этом он был первым.

При этом И.Ермаков перечисляет первые частные предприятия Севастополя, созданные С.Кондратевским: универмаг, хлебопекарня, судно, банки, страховые компании, благотворительный фонд, авиакомпания, торговые дома, дворец культуры, редакция газеты... В 1994 году С.Кондратевский официально считался самым богатым человеком полуострова, владельцем «заводов, газет, пароходов». К тому же он был активным участником общественной жизни города, избирался народным депутатом Крыма и Украины, пытался попасть и в севастопольский парламент, в котором несколько лет был депутатский блок его имени.

И.Ермаков также вспоминает, как все происходило в 90-е — с ошибками и просчетами. «Но благотворительность и помощь людям, да и родному городу перевешивала все остальное», — утверждает И.Ермаков. Он вспоминает о бесплатной выдаче квартир нуждающимся, ежедневной бесплатной раздаче хлеба пенсионерам и малообеспеченным, оказании материальной помощи малоимущим и возведении храма — имеется ввиду часовня на Сапун-горе.

Дальнейшая судьба С.Кондратевского сложилась непросто и уже вне Севастополя. Его выбирали депутатом Верховной Рады, заключали под стражу в Киеве, потом выпускали под личное поручительство, отменяли уголовное преследование за давностью лет. Он жил в Чехии и в Москве. В 2015 и в 2017 годах снова появлялся в информационном пространстве Крыма: сначала пограничники не впустили его на российский полуостров из Украины, потом — С.Кондратевский пытался развивать агробизнес под Бахчисараем, в Форосе и в Алуште.