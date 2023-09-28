То, что строят на Новом Херсонесе, нужно подкорректировать

Общественные обсуждения проекта внесения изменений в документацию по планировке территории «Проект планировки и проект межевания территории части кадастровых кварталов 91:02:002003, 91:02:002004 в районе Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» начаты 27 сентября и продлятся до 13 октября.

В чем суть изменений, будут ясно только 4 октября, когда на сайте департамента архитектуры на неделю выложат соответствующие материалы. Указано лишь, что проект разработан с целью формирования новых элементов планировочной структуры.

Площадь территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, составляет 24,3 га.

Участники общественных обсуждений должны быть правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капстроительства (или их части).

Новый Херсонес

В Севастополе на территории в 23 га, до недавнего времени находившейся в ведении Министерства обороны, к 2024 году должно появиться новое общественное пространство, которое инициаторы проекта называют «историко-археологическим парком мирового уровня». Застроить предполагается 3,2 га. В перечне предлагаемых объектов: музеи христианства, античности и Византии, истории Крыма, современного искусства, археологии, кварталы для реконструкторов и археологических раскопок, паломнический центр, школа искусств и филиал «Артека». Остальная территория станет зеленой зоной.

Проект реализует фонд «Моя история» под патронатом минкультуры России и Патриаршего совета по культуре. Партнеры — Министерство обороны РФ и правительство Севастополя.