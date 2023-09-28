Провели городской чемпионат по рок-н-роллу

В Севастополе состоялся Чемпионат и Первенство города по акробатическому рок-н-роллу. Соревнования прошли на базе спортивного комплекса «Муссон», с участием более 120 спортсменов, которые соревновались в разных возрастных категориях. Спортивные пары были представлены в трех категориях: «Юноши-девушки», «Юниоры-юниорки», «Мужчины-женщины». Самому юному участнику – восемь лет, самым взрослым – около сорока.

Как рассказал «Севастопольской газете» руководитель Севастопольской федерации по акробатическому рок-н-роллу Михаил Козаков, несмотря на все существующие трудности и сложности. соревнования прошли в соответствие в календарным планом городского управления по делам молодежи и спорта. Почти все спортивные клубы и школы – их в городе сейчас девять – приняли участие в соревнованиях.

В результате определены лучшие спортивные пары, которые представят Севастополь на следующем соревновательном этапе отбора – Чемпионате и Первенстве Южного федерального округа, который пройдет в Ростове-на-Дону с 7 по 10 октября.

Соответственно, лучшая тройка призеров ростовского чемпионата выступит на Чемпионате и Первенстве России, которые состоятся в конце ноября в Москве.