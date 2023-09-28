Прокуратура следит за реализацией национальных проектов

В прокуратуре Севастополя состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по вопросам реализации национальных проектов. Обсуждалось выполнение мероприятий, предусмотренных национальными проектами: «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Культура», «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги».

К участию в обсуждении были приглашены руководители и представители управления федерального казначейства по Севастополю, управления проектной деятельности, департаментов культуры, здравоохранения, образования, соцзащиты, транспорта, городского хозяйства, капитального строительства, ГИБДД, государственных казенных и бюджетных учреждений, аппарата прокуратуры города и прокуратур районов. Участники встречи обсудили уровень достижения целевых показателей, перспективы по итогам года, ряд проблемных вопросов, нарушения, выявляемые в ходе прокурорских проверок, и пути их устранения, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Общий объем финансирования указанных шести нацпроектов на 2023 год составляет 3,8 млрд рублей, большая часть из которых — свыше 2,4 млрд рублей — приходится на национальный проект «Безопасные качественные дороги».

Отмечено, что в текущем году прокурорскими проверками выявлялись нарушения в части содержания автомобильных дорог общего пользования по этому нацпроекту. Прокуроры с целью их устранения внесли более 50 представлений. ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» должно усилить контроль за работами по нанесению дорожной разметки и проводить претензионную работу с подрядчиками в случае неполного, некачественного либо несвоевременного их выполнения.

Отдельное внимание уделено строительству СОК им.200-летия Севастополя, детского сада в селе Орловка в рамках национального проекта «Демография». Рассмотрены проблемные вопросы эксплуатации дорогостоящего медицинского оборудования, закупленного для городского онкологического диспансера по нацпроекту «Здравоохранение».

Обсуждался уровень охвата детей дополнительным образованием в технопарке «Кванториум» и центрах «IТ-куб», а также их привлечение к обучению по программе ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» в рамках национального проекта «Образование».

По итогам заседания определены дополнительные меры, направленные на укрепление законности при реализации национальных проектов на территории Севастополя.