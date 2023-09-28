Предлагают нарисовать региональный логотип для всероссийской выставки

Севастопольцы могут придумать для своего региона логотип Международной выставки-форума «Россия». Промежуточные итоги голосования подведут через две недели.

«В преддверии Международной выставки-форума «Россия» организаторы решили предложить субъектам РФ выбрать понравившееся сочетание букв логотипа мероприятия. Наиболее популярную среди своих земляков версию сочетания букв в логотипе регионы смогут использовать при подготовке к выставке», — сообщается на сайте выставки «Россия».

Международная выставка-форум начнет работу 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ и будет работать до 12 апреля 2024 года. На ней покажут последние достижения страны в различных отраслях, а также ход реализации проектов, направленных на развитие российских регионов.

Создание логотипа предполагает возможность использования комбинаций букв различных шрифтов. В концепции фирменного стиля учтены шесть исторических периодов России: правление Князя Владимира, Великое княжество, Царство Русское, Российская Империя, СССР и Российская Федерация. Собрать свой вариант логотипа можно на сайте Международной выставки-форума в разделе «Создаем вместе».

Для этого необходимо пройти авторизацию через свой аккаунт в социальных сетях или по адресу электронной почты. Свой вариант можно сохранить, скачав файл в формате png.

Севастополь также примет участие в форуме — сейчас идет активная подготовка к этому мероприятию. Планируется провести презентацию севастопольских туристических объектов, рассказать о творческих коллективах и возможности инвестирования, продемонстрировать сельхозпродукцию и сувениры.

Также продолжается голосование за достижения регионов, которые также покажут на ВДНХ. От Севастополя на голосование представлены 26 достижений. В том числе, ЦКБ «Коралл», крупнейший в России фестиваль оперы и балета под открытым небом «Херсонес», визитная карточка региона «Крымский военно-исторический фестиваль» знаменитые династии, молочные кухни и дошкольные олимпиады.