Подтвердил, что работал на военную разведку Украины

Россиянин, задержанный сотрудниками ФСБ в Севастополе, признался, что был завербован представителем украинской разведки и по его заданию передавал данные из Крыма, которые могли навредить России.

Об этом он сказал на видео, предоставленном ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Я уехал из России в другую страну, где познакомился с сотрудником Главного военного управления разведки Минобороны Украины и был им завербован. Согласился работать, по его заданию нужно было вернуться в Россию и поехать в Крым», — сказал он.

Кроме того, задержанный подтвердил, что в Крыму устроился на работу копать окопы, где разведал информацию, сделал фотографии и отправил их человеку из украинской разведки. «Это были окопы на севере Крымского полуострова. Я понимал, что данные, собираемые мной, будут использованы против РФ, но меня вели совсем другие цели, мне было все равно», — добавил он.

Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили, что в Севастополе задержан гражданин РФ, который подозревается в госизмене. По данным ФСБ, в 2022 году, уклоняясь от мобилизации, он выехал с одну из стран СНГ, после чего инициативно обратился к представителю Главного управления разведки Минобороны Украины и был завербован. Выполняя задание иностранной спецслужбы, россиянин трудоустроился в организацию, осуществлявшую строительство фортификационных сооружений в Крыму. Собранные сведения он передал в военную разведку Украины. Задержанный арестован. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.