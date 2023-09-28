Пьяная мать подралась с охранником в детском саду

Воспитательница детского сада в Севастополе не отпустила ребенка домой с пьяной матерью. Та в ответ стала громко материться, а потом подралась с охранником, который вызвал росгвардейцев.

Вечером росгвардейцы приехали на вызов в один из севастопольских детсадов. Оказалось, что 38-летняя женщина пришла за ребенком в нетрезвом виде, и к тому же не впервые. Воспитатель не разрешила ей забрать дочь. Ответом стала нецензурная брань родительницы, а когда охранник детского учреждения попытался вразумить дебоширку, они набросилась на него с кулаками, сообщили в пресс-службе ГУ Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Крыму и Севастополю.

Росгвардейцы узнали в скандалистке виновницу аналогичного конфликта, который произошел в этом же детском саду в январе. Тогда женщина пришла пьяной за дочерью и устроила скандал, который пресекли патрульные.

По словам правонарушительницы, в этот раз у нее был весомый повод, чтобы напиться: «обмывала» приобретенный накануне автомобиль.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии передали женщину полицейским, а девочку домой забрала бабушка.