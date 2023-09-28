Охотник за металлом убил старушку-свидетельницу

В Феодосии суд заслушает уголовное дело в отношении 19-летнего юноши, который подозревается в жестоком убийстве пенсионерки, ставшей случайной свидетельницей его преступления. Он ударил женщину гвоздодером по голове, а потом забил насмерть кирпичом.

По версии следствия, 73-летняя женщина возвращалась с кладбища ранним утром 23 июня текущего года и стала свидетелем, как молодой парень пытался похитить металлические листы с крыши заброшенной фермы возле Симферопольского шоссе. Старушка сделала ему замечание и пригрозила вызвать полицию. Встреча с правоохранителями не входила в планы охотника за металлом. Он схватил гвоздодер, догнал женщину и ударил ее гвоздодером по голове. Потом оттащил находящуюся без сознания жертву в заброшенное строение и нанес ей кирпичом не менее 22 ударов. После злоумышленник похитил у погибшей мобильный телефон и скрылся.

Личность преступника и его местонахождение оперативно установили. Подозреваемый был задержан. Свою вину он признал. Уголовное дело было возбуждено по двум статьям — «Убийство» и «Кража». В настоящее время материалы уголовного дела направлены прокурору с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.