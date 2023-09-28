Курьера дистанционных мошенников от сурового приговора спасли ребенок и беременность

Феодосийский городской суд вынес приговор 20-летней женщине, которая «работала» курьером у телефонных мошенников. Приговор был мягким и с отсрочкой: подсудимая беременна и у нее есть маленький ребенок.

Девушка выполняла указания дистанционных мошенников в Феодосии и Керчи. Работать на них она начала с апреля текущего года. Юная крымчанка приезжала к потерпевшим и забирала деньги, которые они передавали для якобы помощи родственникам в оплате лечения или чтобы избежать уголовного дела за ДТП. Эти деньги курьер переводила на счет дистанционных мошенников, а часть средств оставляла себе.

В суде было доказано два подобных факта: один раз курьер забрала у обманутых людей 180 тысяч рублей, в другой — 460 тысяч. Обвиняемая свою вину в содеянном признала полностью, сообщили в пресс-службе Феодосийского городского суда Республики Крым.

При вынесении приговора суд нашел много смягчающих обстоятельств: признание вины, раскаяние, явка с повинной, помощь в расследовании, положительные характеристики. Кроме того, курьер оказалась молодой матерью и к тому же беременной. Также обвиняемая полностью возместила ущерб потерпевшим.

В итоге суд назначил ей полтора года отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Но до достижения ее ребенка 14-летнего возраста, наказание отсрочили. Приговор пока не вступил в законную силу.