Движение по Крымскому мосту перекроют на всю ночь

Все движение по Крымскому мосту впервые будет перекрыто на столь длительный период, а именно на девять часов. Это произойдет в ночь на 29 сентября, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.

«28 сентября на автоподходах к Крымскому мосту планируются ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 21.00 до 6.00 29 сентября в связи с проведением восстановительных работ», — говорится в сообщении.

Водителям рекомендуется заранее планировать свои поездки, а также следить за поступающий информацией.

14 сентября было возобновлено движение по отремонтированной части Крымского моста, которая пострадала в результате теракта 17 июля 2023 года.

Сообщается, что в рамках второго этапа восстановительных работ предстоит заменить еще один пролет, полностью завершить ремонт предполагается 1 ноября.