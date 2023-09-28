Число пострадавших от телефонных мошенников только растет

Дистанционные мошенники в этом году уже украли у севастопольцев 72 млн рублей. За прошлый год эта сумма превысила 100 млн рублей.

«Если сравнивать текущий год и прошлый, то мы наблюдаем прирост случаев дистанционного мошенничества. На сегодняшний день наши граждане передали мошенникам 72 миллиона рублей. Кто-то переводит, например, 12 тысяч рублей, а кто-то берет кредит и даже продает недвижимость», — рассказала в прямом эфире ЦУР оперуполномоченный отделения по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием ITT-технологий, УМВД России по Севастополю Алина Крючкова.

По ее словам, самыми распространенными видами мошенничества остаются звонки от «сотрудников банка» и лжеполицейских. Не теряет популярности схема «Ваш родственник попал в беду», покупки в фальшивых интернет-магазинах и якобы инвестирование. Попадаются на уловки мошенников не только пожилые люди. Есть жертвы среди севастопольцев среднего возраста, а также молодежи.

«10 лет я назад как раз работал в полиции и такие схемы как «Ваш родственник попал в беду» и т.д , они уже были. Мы документировали подобные преступления. Тогда это была территория другого государства и кол-центры находились местах лишения свободы, расположенных в России. В 2014 году ситуация изменилась и теперь у нас работают те же кол-центры, но уже с территории Украины. Удобнее всегда звонить оттуда, где тебя не достанут», —объяснил главный специалист Координационного Центра СевГУ Андрей Копылов.

Эксперты посоветовали не отвечать людям, которые звонят с незнакомых номеров, тем более, из других регионов. При подозрительных звонках нужно сразу прервать общение. Кроме того, специалисты рекомендуют аккуратней относиться к своим персональным данным и установить на гаджеты специализированное программное обеспечение (ПО).

Напомним, что в 2022 году в Севастополе было возбуждено 899 уголовных дел по таким преступлениям. Рекордная сумма переведенных мошенникам средств — более 15 млн рублей. Общий материальный ущерб, нанесенный жителям города от мошенничества с использованием ИТ-технологий, в прошлом году оценивался в 108 млн рублей.