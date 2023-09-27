Житель Краснодара решил перебежать на Украину через Армянск

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении гражданина РФ, подозреваемого в совершении государственной измены в форме перехода на сторону противника.

Следствием установлено, что житель Краснодара, 2001 года рождения, решил выехать из России на территорию Украины для участия в военных действиях на стороне противника. Он прибыл в город Армянск, откуда предпринял попытку выдвинуться на территорию Украины через административную границу Республики Крым и Херсонской области в обход установленных пунктов пропуска и был задержан пограничниками.

Задержанному предъявлено обвинение в приготовлении к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника. Киевским районный судом Республики Крым фигуранту избрана мера пресечения — арест сроком на два месяца. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление иных эпизодов противоправной деятельности фигуранта, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.