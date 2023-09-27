За состояние укрытий отвечают управляющие компании и сами жильцы

По его словам, всю полноту ответственность не стоит сваливать исключительно на УК, поскольку подвалы, которые теперь квалифицируются, как временные укрытия, не являются бомбоубежищами, а находятся в общем пользовании.

— По сути, подвал — это элемент, который используется для технического обслуживания самого дома. Мы сейчас готовимся к отопительному сезону, управляющие компании выполняют промывку и опрессовку систем. Бывают порывы труб в результате испытаний. Управляющие компании обеспечивают нормальную эксплуатацию подвального помещения, — напомнил Е.Горлов.

По его словам, обязанность УК — обеспечить освещение, необходимое для обслуживания сетей. В зону ответственности УК также входит разхламление и очистка подвалов, демонтаж незаконных перегородок и подсобных помещений внутри подвалов. Такая работа, по словам Е.Горлова, проводится, правда никаких конкретных сроков ее окончания не установлено.

— Мы поставили сейчас перед Госжилнадзором задачу провести работу с УК по ликвидации захламлений, выдаче предписаний на очистку помещений, — продолжил Е.Горлов.

Собственники же жилых помещений в многоквартирном жилом доме обеспечивают эксплуатацию мест общего пользования. Для своего же блага они должны решить на общем собрании, что именно устраивать в подвале и как. Например, установить ли скамейки для более комфортного пребывания в укрытии во время воздушной тревоги или, скажем, поставить электронный замок с электронными ключами для каждой квартиры.

Как следует из высказываний Е.Горлова, он вообще возлагает большие надежды на общественников и самоорганизацию людей. По его словам, в городе активно действуют домовые комитеты, а жильцы объединены общедомовыми чатами, в которых все важные вопросы домового самоуправления обсуждаются и решаются.

— Люди сами обмениваться информацией о нахождении ключей от временных укрытий у ответственных представителей домового комитета. У нас в каждом доме есть активист, который занимается вопросами содержания и эксплуатации дома, жизни в нем, — пояснил Е.Горлов.

Он также пообещал точечно рассмотреть вопрос о сданных в аренду подвальных помещениях: «Будем это точечно отрабатывать с их собственниками, чтобы они предоставляли их во время тревоги для людей».

Кроме того, и.о.замгубернатора заверил, что диспетчерам УК дано поручение в случае звонков от жильцов того или иного дома, информировать, к кому они могут обратиться за ключами.

— Сейчас есть время, чтобы провести общедомовые собрания и обговорить все эти вопросы. УК разместят таблички с указателями о местах временного нахождения людей в определенное время. Если вы проживаете в доме, вы прекрасно понимаете, какой подвал у вас, где он находится и в каком состоянии, — уверен Е.Горлов.

Другое дело, что практика недавних тревожных дней в очередной раз показала, что на деле всё обстоит не совсем так или вообще не так.