За состояние укрытий отвечают управляющие компании и сами жильцы
За состояние временных укрытий ответственны управляющие компании (УК) и собственники жилья, утверждает и.о.заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.
По его словам, всю полноту ответственность не стоит сваливать исключительно на УК, поскольку подвалы, которые теперь квалифицируются, как временные укрытия, не являются бомбоубежищами, а находятся в общем пользовании.
— По сути, подвал — это элемент, который используется для технического обслуживания самого дома. Мы сейчас готовимся к отопительному сезону, управляющие компании выполняют промывку и опрессовку систем. Бывают порывы труб в результате испытаний. Управляющие компании обеспечивают нормальную эксплуатацию подвального помещения, — напомнил Е.Горлов.
По его словам, обязанность УК — обеспечить освещение, необходимое для обслуживания сетей. В зону ответственности УК также входит разхламление и очистка подвалов, демонтаж незаконных перегородок и подсобных помещений внутри подвалов. Такая работа, по словам Е.Горлова, проводится, правда никаких конкретных сроков ее окончания не установлено.
— Мы поставили сейчас перед Госжилнадзором задачу провести работу с УК по ликвидации захламлений, выдаче предписаний на очистку помещений, — продолжил Е.Горлов.
Собственники же жилых помещений в многоквартирном жилом доме обеспечивают эксплуатацию мест общего пользования. Для своего же блага они должны решить на общем собрании, что именно устраивать в подвале и как. Например, установить ли скамейки для более комфортного пребывания в укрытии во время воздушной тревоги или, скажем, поставить электронный замок с электронными ключами для каждой квартиры.
Как следует из высказываний Е.Горлова, он вообще возлагает большие надежды на общественников и самоорганизацию людей. По его словам, в городе активно действуют домовые комитеты, а жильцы объединены общедомовыми чатами, в которых все важные вопросы домового самоуправления обсуждаются и решаются.
— Люди сами обмениваться информацией о нахождении ключей от временных укрытий у ответственных представителей домового комитета. У нас в каждом доме есть активист, который занимается вопросами содержания и эксплуатации дома, жизни в нем, — пояснил Е.Горлов.
Он также пообещал точечно рассмотреть вопрос о сданных в аренду подвальных помещениях: «Будем это точечно отрабатывать с их собственниками, чтобы они предоставляли их во время тревоги для людей».
Кроме того, и.о.замгубернатора заверил, что диспетчерам УК дано поручение в случае звонков от жильцов того или иного дома, информировать, к кому они могут обратиться за ключами.
— Сейчас есть время, чтобы провести общедомовые собрания и обговорить все эти вопросы. УК разместят таблички с указателями о местах временного нахождения людей в определенное время. Если вы проживаете в доме, вы прекрасно понимаете, какой подвал у вас, где он находится и в каком состоянии, — уверен Е.Горлов.
Другое дело, что практика недавних тревожных дней в очередной раз показала, что на деле всё обстоит не совсем так или вообще не так.