В Государственной Думе — выставка о Севастополе

Открывшаяся 27 сентября в Государственной Думе выставка «240 лет со дня основания города-героя Севастополя», проходит в рамках празднования юбилея города.

Экспозиция посвящена основным этапам легендарной истории города русской славы.

На ее открытии присутствовали председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев, сенаторы от Севастополя Сергей Колбин и Екатерина Алтабаева, депутаты Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик и Татьяна Лобач.

Е.Алтабаева поблагодарила депутатов Госдумы, поддержавших город с первых дней «русской весны», а С.Колбин, в 2014 году возглавлявший спецподразделение «Беркут», подчеркнул особый патриотический дух города.

«Для нас это не просто стенды — это страницы нашей истории, наша жизнь. Севастополь пережил две обороны, мы защитили город в 2014 году, и будьте уверены — мы вас не подведем», — подчеркнула депутат Т.Лобач.

Выставка будет работать в коридоре Госдумы до 29 сентября.