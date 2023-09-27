Севастопольский каноист завоевал медали на Первенстве России

Воспитанник севастопольской спортивной школы олимпийского резерва №8 Александр Долгов, выступавший на Первенстве России и Всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ в Краснодаре, завоевал четыре медали разного достоинства. А.Долгов выступал на соревнованиях в категории юниоров.

На Первенстве России (до 19 лет) он занял второе место в дисциплине «каноэ-четверка, 200 м». Он также занял второе место в дисциплине «каноэ-четверка, 1000 м» и третье место в дисциплине «каноэ-двойка, 5000 м».

Результат А.Долгова на Всероссийских соревнованиях (до 19 лет) – третье место в дисциплине «каноэ-четверка, 500 м».