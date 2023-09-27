Первые четыре этапа Большой крымской тропы благоустроят в 2023 году

Министерство курортов и туризма Республики Крым запустило в Судакском лесоохотничьем хозяйстве работы по благоустройству Большой крымской тропы, которая объединит более 3 тысяч туристических объектов полуострова.

Первые четыре этапа благоустройства будут завершены до конца года, сообщил ТАСС глава Минкурортов республики Вадим Волченко.

«Во Всемирный день туризма при участии Министерства курортов и туризма Республики Крым начато благоустройство Большой крымской тропы в восточной, юго-восточной ее части. Четыре первых этапа будут благоустроены до конца 2023 года. Всего их планируется 52, общая протяженность — 750 км. Это только магистральная тропа, еще около 300 км всевозможных ответвлений», — сказал В.Волченко.

До конца года будут благоустроены тропы общей протяженностью более 75 км, проходящие по территориям Судака, Феодосии Кировского района.

В число объектов, которые охватит проект, войдут, в частности, Караларский парк, Осовинская степь, Тихая бухта, тропа Волошина, тропа Грина, пещерные города Бахчисарая, Большой каньон Крыма, мыс Меганом, Демерджи, Ай-Петри, турмаршрут «Малый Иерусалим», Атлеш, Тарханкутский парк.