Объявлен фитосанитарный карантин из-за амброзии

В Нахимовском районе Севастополя на площади 78 га выявлены новые очаги амброзии. Сейчас на этой территории введен карантинный фитосанитарный режим. Опасный сорняк будут ликвидировать.

Очаги амброзии полыннолистной были обнаружены во время мониторинга карантинного фитосанитарного состояния Нахимовского района. 19 сентября был издан приказ о карантине, сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Программу локализации очагов амброзии Россельхознадзор направил в правительство Севастополя.

Жители Севастополя массово жалуются на появление амброзии. Сигналы поступают из всех районов города: опасный сорняк видели на пр.Генерала Острякова, на пл.Восставших, в Ушаковой балке и других общественных пространствах.

Еще несколько лет назад в Севастополе амброзии не было. Она появилась в период масштабного благоустройство общественных территорий. Сорняк завезли в город вместе с грунтом.

Пыльца амброзии — сильный аллерген, пик ее цветения приходится на конец лета. К борьбе с амброзией нужно подходить системно. Главное — не допустить цветения и образования семян. Сорняк нельзя скашивать, единственный эффективный способ борьбы — удаление растения с корнем.