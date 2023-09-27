Не только надругался над российским флагом, но и рисовал нацистские символы

Пнувший российский флаг в Артиллерийской бухте 21-летний житель Севастополя оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Как выяснила полиция, он же рисовал в Каче символику украинских националистов.

Севастопольцы в конце августа в Артбухте устроили импровизированный мемориал в честь погибших в авиакатастрофе «Вагнеровцев» — Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Но молодой человек решил продемонстрировать свое негативное отношение к проведению СВО: он пнул ногой полотно флага, а также размещенные на нем портреты.

За публичные высказывания, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, в отношении правонарушителя полицейскими был составлен протокол об административном правонарушении. Суд признал его виновным и назначил наказание — штраф в 40 тысяч рублей.

Кроме того, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ЦПЭ УМВД установили причастность задержанного к еще одному факту противоправной деятельности.

«С целью публичной демонстрации неуважения к обществу, государству и органам, осуществляющим государственную власть в РФ, подозреваемый с помощью аэрозольного баллончика тайком наносил символику украинских националистов на различные объекты инфраструктуры, расположенные в поселке Кача», — сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Севастополю. Свое «творчество» молодой человек фотографировал на смартфон и распространял в мессенджерах и социальных сетях.

Отдел дознания ОМВД России по Нахимовскому району в отношении подозреваемого возбудил еще одно уголовное дело, теперь уже по статье «Вандализм». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.