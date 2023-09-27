На ул.Адмирала Октябрьского будут ремонтировать подпорные стены по обе стороны дороги

ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» заключило контракт с московской компанией «Миртек». Этот же подрядчик разрабатывает документацию на ремонт стены по другой стороне улицы.

Согласно контракту на «выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция подпорной стены ул.Адмирала Октябрьского (вдоль спортивного комплекса «Чайка»)», подрядчик должен произвести инженерные изыскания различного характера, дать оценку развитию геологических процессов на месте реконструкции, произвести поиск и обследование существующих объектов культурного и археологического наследия, обследовать территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Отдельным параграфом прописано, что отделка стены и используемые для ее реконструкции материалы должны повторять облик сооружения до реконструкции, а проект необходимо согласовать с архитектурно-художественном советом. Севастополя

Предполагаемая стоимость строительства — 110 млн рублей. Проектная документация должна быть готова до конца 2023 года.

Работы на противоположной стороне улицы — со стороны Первой горбольницы — уже ведутся. Часть накренившейся стены снесли, огородили и сузили проезд.

30 лет как не спортивный комплекс

Несмотря на то, что «Чайка» на ул.Адмирала Октябрьского не является стадионом с конца 90-х, почему-то в контракте ее называют «спортивным комплексом». На сегодняшний день это даже не рынок, а ярмарка «Центральная». Рынком в России считаются торговые места, расположенные в павильонах.

Стадион «Чайка» был главным городским стадионом с момента его постройки в 1930-х годах. Находился на содержании Севморзавода. Во время Великой Отечественной войны стадион был разрушен, но в 1964 году — восстановлен. В 1995 году его признали аварийным, а в конце 1990-х разобрали и устроили прямо на футбольном поле торговые ряды. Кстати, осветительные мачты над бывшим советским стадионом все еще не демонтированы.

Ползет с 2009 года!

Расширяющуюся трещину в подпорной стене с четной стороны ул.Адмирала Октябрьского корреспонденты «Севастопольской газеты» заметили и сфотографировали еще в 2009 году. Как объяснили тогда в управлении по ЧС Севастопольской горгосадминистрации, ситуация с подпорной стенкой находится под контролем. Подпорные стены на спуске Адмирала Октябрьского возведены давно: строили из бутового камня, без фундамента, на глине. Сейчас стенка постоянно подтапливается подпочвенными водами, но пока ситуация не аварийная.