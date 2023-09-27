Макромир Максима Стефановича

Наш герой — человек, чьи увлечения рождались одно из другого. Все началось с интереса к фотографированию природы, а переросло в серьезную общественную деятельность по популяризации вопросов экологии и природопользования.

Еще учась в Севастопольском национальном техническом университете, Максим Стефанович увлекся фотографией. Со студенческой стипендии купил дешевую 4-мегапиксельную мыльницу и с восторгом начал фотографировать всё, что привлекало его внимание.

Больше всего молодому человеку нравилось снимать макромир, невидимый глазом, а после — рассматривать детали снятого на мониторе, постепенно расширяя технические возможности съемки.

— Это даже не то чтобы хобби. Я конкретно увлечен этим и готов тратить много времени и ресурсов на чтение технических статей по фотографии, участвовать в обсуждениях на форумах, просматривать ролики, даже на английском. Я постепенно учусь таким образом, — рассказал М.Стефанович.

Увлечение привело его к тысяче открытий. Оказывается, в Крыму очень интересный климат. Севастополь находится сразу в двух климатических зонах — субтропической и умеренно континентальной. В Крыму одновременно встречаются средиземноморская растительность, насекомые, птицы и континентальные сообщества птиц различных видов. И вообще, Крым — мекка для фотографов дикой природы.

— У нас есть эндемичные виды: крымский гекон, скорпион крымский, изофия крымская (кузнечик) и многое другое. Когда я начинал фотографировать какое-то существо, мне становилось интересно узнать, кто это. В наше время совсем не трудно это узнать, даже не будучи ученым, достаточно загрузить фотографию в Яндекс-картинки и активировать поиск, — делится натуралист.

Искатели редких видов

Cо временем хобби свело его с учеными, такими же, как он, — энтузиастами, которых, как оказалось, в Севастополе много, и каждому есть что делать. Например, находить и наблюдать редкие виды.

— Есть такое насекомое — эмпуза полосатая. Это очень красочный богомол, который, как оказалось, встречается всего в двухстах метрах от моего дома. Он имеет настолько шикарную маскировку, что числится как редкий вид. Некоторые энтомологи считают эмпузу самым красивым насекомым в Европе. Его мистическим силуэтом также вдохновлялись древние греки, давшие насекомому такое название в честь демонического существа женского пола из древнегреческой мифологии.

Потом в сферу интересов М.Стефановича попали птицы, а среди знакомых, кроме энтомологов, появились орнитологи и бёрдвотчеры, с которыми он стал делиться информацией и опытом в соцсетях. Однажды все вместе организовали очную встречу в Омеге, куда приехали ученые из Керчи, Феодосии, Симферополя, Евпатории.

— Так у нас создалось целое сообщество людей, которые любят природу и вдохновляются ею, — улыбнулся М.Стефанович.

По его словам, такое общение имеет не только терапевтический эффект. Вся информация стекается и приносит конкретную практическую пользу биологам — на основании некоторых данных вносятся правки в Красную книгу Севастополя и Крыма.

Порой в определенное время года ученые и сами просят обратить внимание на конкретные виды птиц или насекомых.

Кому? Зачем?

По словам М.Стефановича, сегодня фотографии и наблюдения натуралистов весьма востребованы, а их сообщества выросли до двух групп «Вконтакте»: «Все животные Крыма» и «Все растения Крыма». Первая объединяет 10 тысяч человек подписчиков, вторая — более 20 тысяч. В эти группы любой человек может предложить информацию о каком-то растении и животном, тем самым инициировав обсуждение, с перспективой околонаучной дискуссии.

Помимо этого, натуралисты-общественники при поддержке общественной организации «Севпарки» организовали несколько натуралистических выставок. Одним из участников таких выставок — в Динопарке и в парке «Каменный цветок» — был и М.Стефанович. Он подготовил научно-популярную информацию о героях своих фотографий, направленную на бережное отношение к природе. И еще о том, что люди боятся насекомых исключительно из-за того, что не знают, чего от них ожидать.

— Таким примером может быть бабочка бражник. Многие думают, что бражник может укусить, а ему нечем кусать — у него есть только хоботок для сбора нектара. Люди боятся по незнанию, а когда увидят крупным планом фото, убеждаются, что это совсем безобидное насекомое и к тому же полезное, — поясняет М.Стефанович.

Еще один пример — богомол, которого после внимательного рассмотрения люди перестают опасаться.

Найти каракурта

У натуралистов тоже есть мечты. Как рассказал М.Стефанович, однажды ему посчастливилось помочь реализовать такую мечту известному в городе общественнику Тихону Синицыну. Тот хотел найти самую маленькую птицу Европы — краснокнижного желтоголового королька — на удивление, ее можно встретить в нашем парке Победы.

— Я случайно заметил этих птиц несколько лет назад, начал выслеживать. А потом понял, что они каждый год прилетают, причем в большом количестве. Пообещал Тихону, что обязательно найдем королька — часа три ходили по парку, все-таки нашли и сфотографировали. Потом он даже стихи написал об этой птичке, — признался собеседник.

Кстати, у него самого тоже есть большой список насекомых, которых он мечтает увидеть и сфотографировать, опасные в том числе.

— Очень хочется увидеть настоящего каракурта, которого еще называют черной вдовой. Он встречается в степном Крыму: на Тарханкуте и на Опуке. Однажды выезжал в экспедицию на Чатыр-Даг в поисках жука голубого цвета, который называется альпийским усачом или розалией альпийской. Это очень красивый жук, который встречается в буковых лесах Крыма. Крымского скорпиона очень хочется сфотографировать, он ядовит, но яд не смертелен. Может укусить, но ничего страшного не произойдет, — продолжает М.Стефанович.

По его словам, скорпионов в большом количестве можно встретить в домах центральной части Севастополя, тех, что с полудеревянными крышами.

На вопрос о самых опасных живых организмах Крыма М.Стефанович назвал степную гадюку и каракурта. Встречи с ними крайне редки, но возможны.

Правда, каракурта еще путают с родственным видом — стеатода Пайкулля, это ложный каракурт, практически неядовитый.

Азбука природосбережения

По словам М.Стефановича, это проблемный вопрос в городе.

— Люди от испуга часто могут задавить кого-то, растоптать, сжечь, уничтожить. И не только от испуга. Любое благоустройство сквера или парка может стать для него травматичным, если не смертельным. Казалось бы, простое дело — срезать сухие ветки, убрать листву... Однако, благоустраивая парк, мы очень сильно сокращаем биоразнообразие в нем. В сухих ветках селятся дикие пчелы и другие насекомые, которые полезны. Скажем, дикие пчелы совершают около 85% перекрестного опыления. Мы обязаны им фруктами. В камнях могут жить пауки и геконы, которые являются санитарами. Без них тля сожрала бы все растения, — считает собеседник.

Он убежден, что всякое окультуривание общественных пространств необходимо проводить совместно с учеными!

Отель для насекомых

По словам М.Стефановича, выходом может стать сооружение так называемых отелей для насекомых, в частности, для диких пчел. Под громким названием «отель» имеется в виду небольшая деревянная будочка с отверстиями.

В такие отели селятся не медоносные, а одиночные пчелы. Их задача — опыление цветов. Не будет пчел — не будет цветов определенного вида.

В качестве примера натуралист приводит огромного фиолетового шмеля, который на самом деле называется пчела-плотник.

— Эта пчела очень сильная, мощная, она начинает свою активность еще зимой, опыляет подснежники. Если бы не было этой пчелы, у нас бы не было подснежников или их было бы гораздо меньше, — поясняет М.Стефанович.

По его словам, практику установки таких «отелей» ученые уже начали в Тарханкутском заповеднике, а продолжили общественники в севастопольском Динопарке.

— И знаете, на третий год после того, как мы установили такой отель, пчелы начали его активно заселять. Значит, всё не зря! — улыбнулся наш собеседник.