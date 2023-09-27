Криптовалютчик напоролся на мошенника

В Севастополе осужден мошенник, который похитил более 400 тысяч рублей под предлогом продажи жителю Сызрани оборудования для майнинга.

Житель Севастополя до октября 2019 года работал в фирме, занимающейся реализацией компьютерного оборудования. В 2021 году к нему по рекомендации бывшего клиента обратился житель Сызрани с просьбой продать оборудование для майнинга. Не сообщив, что в компьютерной фирме он уже не работает, злоумышленник заключил фиктивный договор поставки трех устройств для получения криптовалюты. Покупатель перевел предоплату — более 400 тысяч рублей на банковский счет мошенника.

В действительности злоумышленник заведомо не имел возможности осуществить поставку и не намеревался этого сделать. Взятые обязательства он не исполнил, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Продавца искало Следственное управление Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» Самарской области и нашло. Нахимовский районный суд Севастополя, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил мужчине два года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год и 5 месяцев.

Кроме того, суд удовлетворил поддержанный прокуратурой гражданский иск потерпевшего о взыскании с виновного причиненного ущерба. Часть похищенных денег — 115 тысяч рублей уже возвращена, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.м